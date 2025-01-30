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В Чувашии на развитие сельского хозяйства направят 2,85 млрд рублей

На комплексное развитие сельских территорий Чувашии выделят 2,85 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

2,5 млрд руб. из этих средств направят из регионального бюджета, а 384,3 млн — из федерального.

Около 2,2 млрд руб. из всех средств планируется потратить на реализацию 1555 инициативных проектов. По ним в республике отремонтируют 585 дорог, обустроят 349 объектов ЖКХ, 42 территории для занятий спортом и 96 детских объектов (площадок, школ и детских садов).

В Татарстане в 2025 году на развитие сельских территорий направят 4,1 млрд руб.

Дарья Сайфиева

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