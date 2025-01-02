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В Татарстане на развитие сельских территорий направят 4,1 млрд рублей

В 2025 году в Татарстане на реализацию программы «Комплексное развитие сельских территорий» выделят 4,1 млрд руб. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода республики.

В 2024 году на мероприятия по программе направили 5,3 млрд руб. Из них 3,9 млрд выделили из федерального бюджета, 909 млн — из бюджета Татарстана. Еще 495 млн руб. приходятся на средства местных бюджетов.

По данным министерства, выделенные средства позволили ввести 882 кв. метров жилья на селе для 10 семей в рамках улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. Еще 8660 кв. метров получили 118 семей для строительства жилья, предоставленного по договору найма. В 2024 году благоустроили 92 общественных пространства в 38 муниципальных районах. Также привели в нормативное состояние 44 км автомобильных дорог на сумму 1,5 млрд руб.

По итогам года по программе «Сельская ипотека» выдали 747 ипотеки на общую сумму 3,8 млрд руб.

Диана Соловьёва

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