В правительстве объяснили, кому понадобятся «Госуслуги» для входа на маркетплейс

Заместитель главы Минцифры Олег Качанов пояснил, что россиян не будут обязывать входить на маркетплейсах через портал «Госуслуги». По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, обязательная регистрация будет необходима только для размещения объявлений.

«Мы не собираемся (делать.—"Ъ") вход на Wildberries через "Госуслуги". Коллеги, мы точно не собираемся заставлять входить (туда так.—"Ъ")»,— сказал господин Качанов на «Саммите развития» (цитата по ТАСС).

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко уточнили, что данные о пользователях, которые зарегистрировались на маркетплейсах через «Госуслуги», будут скрыты. «Но разместить мошенническое объявление, притворившись другим пользователем, будет сложнее»,— сказал РБК в аппарате.

Об обязательной верификации в интернет-магазинах ранее писало издание Forbes со ссылкой на подготовленный правительством пакет поправок. Согласно документу, банки, операторы связи, интернет-магазины должны добавить биометрию в качестве способа авторизации в своих приложениях и личных кабинетах.

В декабре «Ъ» сообщал, что группа сенаторов и депутатов разработала законопроект, обязывающий цифровые площадки информировать игроков о содержании видеоигр. Также предлагалось идентифицировать геймеров с помощью мобильного номера или через портал «Госуслуги».

Подробнее — в публикации «Ъ» «Игровая представка».