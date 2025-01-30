Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Зимний дворец Эрмитажа закрывали из-за угрозы безопасности

Главный вход в Зимний дворец Эрмитажа был временно закрыт из-за анонимного сообщения об угрозе безопасности, сообщила пресс-служба музея. Была проведена проверка служебных помещений и экспозиционных залов. Сейчас Зимний дворец вновь открыт для посетителей.

Информация о закрытии музея была опубликована в 12:53 по мск. Примерно через час Эрмитаж возобновил работу в штатном режиме. «Совместно с сотрудниками Росгвардии завершили проверку экспозиционных залов и служебных помещений Зимнего дворца, подозрительных предметов не обнаружено»,— говорится в сообщении пресс-службы музея.

Анонимное сообщение с угрозами Эрмитаж получил второй за неделю: музей временно закрывали 24 января. По сообщению «Фонтанки», были эвакуированы более 3 тыс. посетителей. Однако в ходе проверки полиция также не нашла ничего взрывоопасного.

Подробнее о музее — в публикации «Ъ-СПб» «Эрмитаж просто ждет своей очереди».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...