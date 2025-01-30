Зимний дворец Эрмитажа закрывали из-за угрозы безопасности

Главный вход в Зимний дворец Эрмитажа был временно закрыт из-за анонимного сообщения об угрозе безопасности, сообщила пресс-служба музея. Была проведена проверка служебных помещений и экспозиционных залов. Сейчас Зимний дворец вновь открыт для посетителей.

Информация о закрытии музея была опубликована в 12:53 по мск. Примерно через час Эрмитаж возобновил работу в штатном режиме. «Совместно с сотрудниками Росгвардии завершили проверку экспозиционных залов и служебных помещений Зимнего дворца, подозрительных предметов не обнаружено»,— говорится в сообщении пресс-службы музея.

Анонимное сообщение с угрозами Эрмитаж получил второй за неделю: музей временно закрывали 24 января. По сообщению «Фонтанки», были эвакуированы более 3 тыс. посетителей. Однако в ходе проверки полиция также не нашла ничего взрывоопасного.

Подробнее о музее — в публикации «Ъ-СПб» «Эрмитаж просто ждет своей очереди».