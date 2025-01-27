«Эрмитаж просто ждет своей очереди»

Одной из главных тем для обсуждения в петербургском медиаполе на прошлой неделе стала экспозиция в частной галерее современного искусства «Эрарта». Лидер фракции «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов заявил: «"Ельцин-центр" нервно курит в сторонке, отдыхает по сравнению с ними. В музее происходит культурная диверсия». Опрошенные «Ъ-СПб» эксперты посчитали слова политика странными и предположили, что такими темпами в скором времени критика может коснуться и коллекции Государственного Эрмитажа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей современного искусства «Эрарта»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Музей современного искусства «Эрарта»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Парламентария не устроили два экспоната из коллекции «Эрарты»: матрешка Welcome to Russia с резиновыми шипами внутри авторства художника Евгения Кондратьева и инсталляция экс-депутата Юлия Рыбакова «Старший брат» — револьвер, направленный на куриное яйцо. Такие работы, по мнению господина Миронова, могут понравиться только иноагентам и даже в екатеринбургском «Ельцин-центре» экспозиция намного скромнее: «"Ельцин-Центр" нервно курит в сторонке, отдыхает». «То, что в моем родном городе Петербурге, родине президента, недопустимо»,— добавил лидер думских эсеров.

«Эрарта» — крупнейший частный музей современного искусства в России, в котором проходит до 50 выставок в год. Всего в его коллекции представлены произведения более 300 художников. С открытия в 2010 году галерея коллекционера Марины Варвариной успела масштабироваться еще на четыре города: Нью-Йорк, Лондон, Цюрих и Гонконг. Площадку запустили после смерти мужа создательницы — основателя крупнейшего российского чайно-кофейного концерна «Орими» Дмитрия Варварина.

Сергея Миронова поддержал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, сказавший, что разделяет недоумение по поводу выставляемых в музее экспонатов. «Есть контролирующие органы, которые должны принимать определенные действия, если нарушается закон, если есть призывы и намерения. К этому нужно подходить тонко и аккуратно, чтобы сохранилась возможность выражаться людям»,— объяснил чиновник.

При этом отец господина Пиотровского директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявлял из-за похожего скандала — с выставкой Джейка и Диноса Чепменов «Конец веселья» — обратное. Он утверждал, что решение, относится ли экспонат к произведениям искусства, должен принимать музей, а диктовать правила через общественное мнение некорректно. Однако, несмотря на прошлый опыт, ситуация повторилась в «Эрарте», а Сергей Миронов настаивает, чтобы на ситуацию в музее обратили внимание правоохранительные органы. Если это произойдет, то музей уже не в первый раз столкнется с проверкой.

Летом прошлого года Василеостровский районный суд Петербурга прекратил в отношении «Эрарты» производство по делу о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики. Причем причиной стало лишь истечение срока давности привлечения к административной ответственности. Катализатором разбирательств было граффити «Жыве Беларусь!» под картиной белорусского художника Сергея Гриневича «Фестиваль». Надпись находилась под полотном с 2020 года, когда в Белоруссии проходили массовые протесты против фальсификаций на президентских выборах, а лозунг использовали участники оппозиции.

Как теперь будет развиваться ситуация, непонятно. В музее «Ъ-СПб» высказывание депутата Госдумы РФ никак не прокомментировали, пресс-служба «Эрарты» не публиковала заявления. Единственное, в соцсетях проекта можно найти описания экспонатов, не устроивших парламентария. Арт-объект Welcome to Russia в виде железной девы (считающееся средневековым орудие пыток — железный шкаф, усаженный изнутри длинными гвоздями.— «Ъ-СПб») — интерактивный, поэтому гости могут залезть в него и сфотографироваться в матрешке. Работа господина Рыбакова подразумевает, что художник создает яркий образ хрупкости и беззащитности человеческой жизни перед лицом исторических катаклизмов.

Отсутствие реакции выставочного центра на мнение общественности не повлияло. Высказывание Сергея Миронова не поддержали в социальных сетях, а представители культурной сферы посоветовали ему разобраться в современном искусстве. Куратор Музея Фаберже Владимир Назанский, работавший в «Эрарте» с 2012 по 2024 год, признался, что разочарован в политике. Та же матрешка — шуточный объект, который отсылает к яркой, но иногда недружелюбной сфере услуг. До заявления господина Миронова на брифинге жалоб в адрес инсталляции не поступало.

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Ксения Горячева поддержала искусствоведа, тоже выступив против закрытия «Эрарты». За последние 14 лет работы, по ее словам, площадка стала одной из ключевых в культурной жизни Петербурга, поэтому решать, закрывать ее или нет, должны именно жители. «Удивительно, как один неоднозначный экспонат может поставить под угрозу существование целого музея, который на протяжении 14 лет является важным центром притяжения петербуржцев и гостей нашего города»,— написал депутат Заксобрания Петербурга от «Новых людей» Дмитрий Павлов в своем телеграм-канале.

Как добавил депутат ЗакСа Михаил Амосов, музеи в городе надо открывать, а не закрывать, чтобы привлекать туристов и помогать современным художникам найти площадку, где можно представить свои работы. Его коллега по ЗакСу Марина Шишкина добавила, что оценивать произведения искусства должны не политики, а арт-критики. «Искусство регулируется законом, а все остальные его аспекты в области контекста, чувств и эстетики — субъективное восприятие»,— уточнила парламентарий.

Сразу несколько собеседников «Ъ-СПб» недоумевали по поводу того, что частный музей могут закрыть по такой причине. Лидер художественного объединения КОЛХУи («Колдовские художники».— «Ъ-СПб») Николай Копейкин удивился, что подобные ревизии современного искусства до сих пор существуют. «Музеи, они на то и музеи, чтобы показать и сохранить срез искусства в тот или иной период жизни страны, да и целого мира. Мало ли какому депутату померещилось что-то непатриотичное в мире человеческих фантазий. Это же не единственный критерий, а тем более в искусстве»,— заключил господин Копейкин.

Народный художник РФ Никас Сафронов отметил, что обсуждения, которые начались вокруг арт-объекта, оказали галерее услугу, потому как ранее, по его мнению, об инсталляции мало кто знал. Теперь же в отношении музея сработает эффект Стрейзанд (феномен, когда попытка скрыть информацию приводит к ее распространению.— «Ъ-СПб») и петербуржцы, наоборот, будут приходить туда, чтобы увидеть причину скандала.

В качестве подтверждающего примера опрошенные «Ъ-СПб» эксперты вспомнили выставку «Пушкинская-10. Ковчег ХХI века» в ЦВЗ «Манеж», из которой вычеркнули основателя творческой группы «Митьки» Дмитрия Шагина, который сразу начал освещать ситуацию в социальных сетях. Петербуржцы настаивали на официальном комментарии и даже приходили в музей, чтобы узнать причину снятия с показа картины «Митьки 91». Манеж обосновал решение необходимостью реставрации полотна.

В заключение Николай Копейкин отметил, что решать, какие частные выставочные площадки открывать или закрывать, должны владельцы галерей. Потому как именно они и коллекционеры формируют рынок, а следовательно, понимают, что будет интересно зрителю и возможному покупателю работы художника.

«Если серьезно допустить, что Миронову действительно не дает покоя матрешка, а он искренне печется о нравственности народа, тогда возникает большой вопрос об эффективности его собственной работы. Как же он столько лет мог не замечать этой проблемы? И почему Сергей Миронов молчит про Эрмитаж? По его логике, там тоже многое может не соответствовать традиционным ценностям или Эрмитаж просто ждет своей очереди»,— подвел итог куратор арт-галереи «Небо» Алесь Лялюш.

Стефания Барченкова