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Коммерсантъ FM
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Экс-мэру Усть-Кута по делу о взятке заменили условный срок на реальный

Иркутский областной суд сегодня, 30 января, при апелляционном рассмотрении дела экс-мэра Усть-Кута Александра Душина изменил приговор суда первой инстанции, назначив бывшему чиновнику наказание в виде десяти лет колонии строгого режима. Экс-мэр признан виновным в превышении должностных полномочий, получении взятки в особо крупном размере, а также умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В конце августа 2024 года Усть-Кутский городской суд за эти же преступления присудил Александру Душину наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.

Александр Душин

Александр Душин

Фото: кадр видео СКР

Александр Душин

Фото: кадр видео СКР

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, по инициативе которой обжаловалось решение первой инстанции, суд также увеличил размер штрафа для экс-мэра с 1 млн до 13 млн руб. Уточняется, что в 2019 году глава Усть-Кута выступал заказчиком по муниципальному контракту на благоустройство территории сквера у спортивного стадиона общей стоимостью более 40 млн руб. Несмотря на невыполнение подрядчиком работ в полном объеме, он подписал акты приемки. За это чиновник получил от подрядчика взятку на счета аффилированных организаций в размере более 1 млн руб.

Кроме того, в региональном СУ СКР, проводившем следствие по делу, добавляют, что конце апреля 2020 года Александр Душин, находясь на территории сельскохозяйственных угодий, умышленно причинил тяжкий вред здоровью первому заместителю мэра Усть-Кутского района. Этот эпизод в ходе судебного разбирательства отрицался стороной защиты, однако следствию удалось добыть запись с квадрокоптера, считавшегося утерянным.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ» «Мэр Усть-Кута не вернулся из отпуска».

Влад Никифоров, Иркутск

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