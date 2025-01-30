Филиппины готовы убрать ракетную установку США, если Пекин изменит политику

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что Манила готова вывести ракетную установку США Typhon с территории острова при условии, что Пекин прекратит «агрессивные и принудительные действия» в Южно-Китайском море и перестанет претендовать на филиппинскую территорию.

«Давайте договоримся с Китаем: пусть он прекратит претендовать на нашу территорию, прекратит преследовать наших рыбаков и даст им возможность зарабатывать на жизнь, прекратит таранить наши суда, прекратит обстреливать наших людей из водометов, прекратит применять против нас лазеры и прекратит свое агрессивные и принудительные действия»,— заявил филиппинский лидер на встрече с журналистами сегодня, 30 января, (цитата по AFP).

Филиппинский лидер отметил, что «не понимает претензий по поводу ракетных установок Typhon». По его словам, китайские ракетные системы гораздо мощнее тех, что размещены на Филиппинах, но власти острова, однако, не высказывают Пекину претензий по этому поводу.

США разместили новые ракетные комплексы средней дальности Typhon на острове в рамках ежегодных совместных учений в 2024 году. Китай неоднократно призывал власти Филиппин убрать со своей территории американское оружие. В декабре власти острова объявили о намерении приобрести у США комплексы Typhon для собственных нужд, в ответ на что в МИД КНР заявили, что решение Манилы оставить вооружения на своей территории создало риск геополитической конфронтации в регионе.

Подробнее об отношениях КНР и Филиппин — в публикации «Ъ» «Филиппины не могут расстаться с комплексами».

Анастасия Домбицкая