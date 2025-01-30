Мособлдума приняла штрафы за неоплату проезда по платным дорогам

Мособлдума приняла во втором и третьем чтениях закон о введении штрафов за неоплату проезда по региональным платным трассам. Штрафы для владельцев легковых автомобилей составят 3 тыс. руб. для граждан, 10 тыс. руб. для юрлиц.

Для грузовых транспортных средств и автобусов штрафы выше: 5 тыс. руб. для граждан и 15 тыс. руб. для юрлиц. Водитель будет освобожден от административной ответственности, если оплатит проезд в течение 20 дней после оформления штрафа.

После принятия поправок закон в течение двух недель должен подписать губернатор Андрей Воробьев, после чего документ официально опубликуют. Он вступит в силу спустя десять дней после опубликования.

Сейчас в Московской области нет ни одной работающей в платном режиме дороги. 17 декабря в бесплатном тестовом режиме была запущена первая региональная платная трасса — Мытищинская хорда (северный дублер МКАД). Тарифы за проезд по ней публиковал Минтранс, когда они начнут действовать — неизвестно. Этой зимой власти Подмосковья обещают открыть первые три участка второй платной трассы — Южно-Лыткаринской автодороги (юго-восточного дублера МКАД).

До открытия Мытищинской хорды в Московской области существовали платные дороги только федерального значения — М-11, М-12, М-4, ЦКАД, Северный обход Одинцово. За неоплату проезда по ним штрафы предусмотрены ст. 12.21.4 КоАП РФ — 1,5 тыс. руб. для легковых, 5 тыс. руб. — для грузовиков и автобусов. Трассы курируют госкомпания «Автодор» и концессионеры. Оператором Мытищинской хорды выступает «Транстолл» (входит в группу ВИС).

О плате за проезд по Мытищинской хорде — в публикации «Ъ» «Дублеру МКАД прописали умеренный тариф».

Полина Мотызлевская