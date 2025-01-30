Более 1 млрд рублей могут направить на развитие воронежских сел в 2025 году

В 2025 году на реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в Воронежской области могут направить 1,09 млрд руб. Об этом сообщили в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За счет этих средств планируется построить 25 объектов в 16 районах области. По словам зампреда правительства региона Виктора Логвинова, соответствующие муниципальные контракты должны быть заключены к 1 марта.

В прошлом году на реализацию программы выделили 1,38 млрд руб. В эту сумму оценили строительство 70 объектов в 13 воронежских муниципалитетах. В 2023-м объем финансирования составил 2,13 млрд руб., в том числе 1,65 млрд федеральных средств. За эти деньги ввели 8,88 тыс. кв. м жилья для 129 семей, построили спортивное сооружение в Каширском районе, отремонтировали школу в Грибановском районе, построили четыре дороги в трех районах , еще четыре участка отремонтировали, начали строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и стадиона.

Алина Морозова