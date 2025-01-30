Более 7,5 тыс. домов в Курской области внесены в реестр утраченных в боях с ВСУ

В Курской области более 7,5 тыс. жилых помещений внесены в реестр утраченного из-за боев с вооруженными силами Украины (ВСУ) жилья. Врио губернатора Александр Хинштейн после совещания с представителями госкорпорации ДОМ.РФ написал в Telegram-канале, что цифра уничтоженных домов будет расти.

Совещание было посвящено запуску комплексной программы помощи жителям приграничных районов. По словам господина Хинштейна, объемы жилищного строительства в регионе несоразмерны потребностям: в этом году прогнозируется ввод 526 тыс. кв. м жилья, а площадь внесенных в реестр утраченных домов уже достигла 507 тыс. кв. м. При этом более 85% строящегося жилья, которое жители приграничных районов покупают по сертификатам, расположено в Курске и Курском районе, что приводит к неравномерному развитию региона и нагрузке на областной центр. Комплексное строительство современных поселков в муниципалитетах практически не ведется.

По результатам совещания власти договорились с ДОМ.РФ о создании специального штаба, который подготовит земельные участки в разных районах области под строительство коттеджных поселков и индивидуальных домов. Власти планируют начать строительство первых поселков в этом году. Господин Хинштейн подчеркнул, что они должны быть современными и удобными для жизни, а стоимость квадратного метра будет составлять 88,1 тыс. руб., что соответствует установленным Минстроем параметрам.

Власти Курской области приступили к оценке пострадавшего от боев с ВСУ жилья в начале января. В середине декабря 2024 года Александр Хинштейн говорил, что несколько населенных пунктов области после вторжения в августе были «снесены с лица земли».

Сергей Толмачев, Воронеж