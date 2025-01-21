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В Татарстане к 2035 году планируют принимать 10 млн туристов в год

К 2035-му году в Татарстане планируют принимать по 10 млн туристов в год, этому может поспособствовать туристический потенциал региона. Об этом на ежегодной итоговой коллегии рассказал председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

Чиновник сказал, что регион вплотную приближается к цифре в 5 млн туристов в год.

«Учитывая богатый туристический потенциал республики, мы должны ставить себе планку в 10 млн туристов к 2035 году», — сказал господин Иванов.

Также он отметил, что работы по привлечению туристов в регион еще много и одна из основных проблем в завлечении людей это высокие цены.

Например, Казань остается одним из самых дорогих городов в России для путешествий. Средняя стоимость номера в 3-4 звездочной гостинице составляет 8,746 руб. в сутки, это на 26,8% больше чем в 2023-м году, тогда стоимость составляла 6900 руб. в сутки.

Средняя стоимость туристической поездки в Казань с группой составляет минум 40-50 тыс руб. на человека на 3 ночи с учетом дороги и питания, за поездку с семьей цена возрастает до 100-200 тыс руб.

Артём Дергунов

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