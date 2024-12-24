В 2024 году туристы Казани потратили 26 млрд рублей

За 10 месяцев 2024 года туристы, приехавшие в Казань, потратили около 26 млрд руб. Об этом рассказал мэр города Ильсур Метшин на пресс-конференции.

По сравнению с прошлым годом туристы потратили на 26% больше денежных средств. За 10 месяцев этого года столицу Татарстана посетило почти 4 млн туристов. Это на 7% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Ранее стало известно, что в Казани на создание президентских номеров к октябрьскому саммиту БРИКС потратили более 1 млрд руб.

Диана Соловьёва