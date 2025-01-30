Двух наемников из США объявили в международный розыск

Прокуратура ДНР утвердила обвинительные заключения по делу граждан США Роберта Вардаро и Бенджамина Рида. Следствие считает их виновными в участии в конфликте на Украине в качестве наемников (ч. 3 ст. 359 УК РФ), они объявлены в международный розыск.

По данным следствия, фигуранты прибыли на Украину в период с февраля 2022-го по май 2024 года. Бенджамин Рид добровольно вступил в Нормандскую бригаду ВСУ, а затем перешел в военизированное формирование «Избранная рота». Роберт Вардаро вступил в так называемый Интернациональный легион. Оба наемника принимали участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения. За это они получили 1,2 млн руб. и 346 тыс. руб. соответственно.

Отмечается, что Бенджамин Рид ранее служил в Корпусе армейской военной полиции США. Он служил в Германии, воевал в Ираке, участвовал в боевых действиях в Мали в составе Французского иностранного легиона. Также он в качестве наемника работал сотрудником по обеспечению безопасности в Афганистане. Роберт Вардаро ранее служил в морской пехоте США, он проходил командировки в Ираке, Сирии и Афганистане.

27 января СКР сообщил о возбуждении уголовного дела против американского наемника Майкла Джонсона. Следствие считает, что он вторгся на территорию Курской области в декабре 2024 года, где совершает преступления против мирных граждан. 17 января Следственный комитет заявлял, что в розыске находятся 589 наемников ВСУ.

Никита Черненко