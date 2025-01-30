AP сообщило о расширении наступления Движения М23 в ДРК

Боевики группировки «Движение М23» (этнические тутси, поддерживаемые Руандой) продолжают наступление на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) и направляются к городу Букаву — административному центра провинции Южное Киву, пишет Associated Press (AP) cо ссылкой на источники. Несколько дней назад под контроль движения перешел город Гома.

Сотрудник местной гуманитарной организации рассказал AP, что боевики продвинулись к центру Южного Киву, взяв как минимум три города. Представитель Движения23 Вилли Нгома заявил, что около 300 иностранных наемников сложили оружие.

«Движение 23 марта» (М23), состоящее в основном из этнических тутси, откололось от конголезской армии более десяти лет назад. За три последние года они заняли часть провинции Северное Киву, а в минувшие несколько недель продвинулись дальше. Совбез ООН осудил продвижение повстанцев к столице провинции Северное Киву и призвал «немедленно прекратить» территориальную экспансию. Постпред Руанды в ООН Эрнест Рвамусио заявил, что руандийские власти сожалеют об ухудшении ситуации в ДРК, но возлагают вину на Киншасу.

Подробнее — в публикации «Ъ» «В Конго час от часу не легче».

Лусине Баласян