Глава МИД Приднестровья призвал Кишинев решать проблемы за столом переговоров

Глава МИДа непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев призвал Кишинев решать проблемы в сфере энергетики за столом переговоров. С таким призывом он выступил на фоне обострения энергокризиса в ПМР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Игнатьев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Виталий Игнатьев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Участвуйте в переговорном процессе, имеем в виду молдавскую сторону. И давайте мирно, цивилизованно решать все проблемы за столом переговоров»,— сказал дипломат в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по ТАСС).

Виталий Игнатьев назвал ситуацию в энергетике Приднестровья «критической и очень сложной». Дипломат отметил, что сложности создают молдавские власти, которые, по его словам, препятствуют поставкам газа в Приднестровье. «Республика Молдова не просто не желает или не может обеспечить (поставки газа.— "Ъ"), а создает сложности, пролонгируя этот кризис, заставляя людей страдать,— это принципиально важно»,— сказал господин Игнатьев.

С 1 января Россия остановила транзит газа в ПМР и Молдавию из-за спора о долге «Молдовагаза» и паузы в поставках через Украину. Из-за этого в Приднестровье начался масштабный энергетический кризис. 15 января глава республики сообщил, что топливо могут начать поставлять в рамках «гуманитарной помощи» из России. Президент Молдавии Майя Санду назвала это решение незаконным.

В понедельник молдавский премьер-министр Дорин Речан сообщил, что помощь региону готов оказать Евросоюз. Речь идет о гранте в €30 млн в обмен на поставки электроэнергии на правый берег по докризисным ценам. Однако стороны не смогли согласовать условия реализации помощи ЕС. Власти ПМР настаивают, что альтернатив российскому предложению нет.

Подробнее об энергокризисе в Приднестровье — в публикации «Ъ» «Венгрение газовых технологий».

Анастасия Домбицкая