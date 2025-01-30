Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава МИД Приднестровья призвал Кишинев решать проблемы за столом переговоров

Глава МИДа непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев призвал Кишинев решать проблемы в сфере энергетики за столом переговоров. С таким призывом он выступил на фоне обострения энергокризиса в ПМР.

Виталий Игнатьев

Виталий Игнатьев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Виталий Игнатьев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Участвуйте в переговорном процессе, имеем в виду молдавскую сторону. И давайте мирно, цивилизованно решать все проблемы за столом переговоров»,— сказал дипломат в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по ТАСС).

Виталий Игнатьев назвал ситуацию в энергетике Приднестровья «критической и очень сложной». Дипломат отметил, что сложности создают молдавские власти, которые, по его словам, препятствуют поставкам газа в Приднестровье. «Республика Молдова не просто не желает или не может обеспечить (поставки газа.— "Ъ"), а создает сложности, пролонгируя этот кризис, заставляя людей страдать,— это принципиально важно»,— сказал господин Игнатьев.

С 1 января Россия остановила транзит газа в ПМР и Молдавию из-за спора о долге «Молдовагаза» и паузы в поставках через Украину. Из-за этого в Приднестровье начался масштабный энергетический кризис. 15 января глава республики сообщил, что топливо могут начать поставлять в рамках «гуманитарной помощи» из России. Президент Молдавии Майя Санду назвала это решение незаконным.

В понедельник молдавский премьер-министр Дорин Речан сообщил, что помощь региону готов оказать Евросоюз. Речь идет о гранте в €30 млн в обмен на поставки электроэнергии на правый берег по докризисным ценам. Однако стороны не смогли согласовать условия реализации помощи ЕС. Власти ПМР настаивают, что альтернатив российскому предложению нет.

Подробнее об энергокризисе в Приднестровье — в публикации «Ъ» «Венгрение газовых технологий».

Анастасия Домбицкая

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...