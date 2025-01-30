Глава СКР затребовал доклад взрыва петарды в руке ребенка в Сочи

Руководитель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования ребенка в Краснодарском крае. Речь идет о несовершеннолетнем жителе Сочи, у которого в руке взорвалась петарда, передает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что в соцсетях мать ребенка опубликовала обращение, в котором заявила, что ребенок получил травмы в результате неправомерных, по ее мнению, действий соседа. Заявительница высказала опасение, что виновный может избежать ответственности.

СУ СКР по Краснодарскому краю по факту случившегося расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Господин Бастрыкин поручил руководителю кубанского следкома Андрею Маслову представить доклад по доводам обращения и об установленных в ходе расследования обстоятельствах произошедшего. Ранее сообщалось, что сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Вячеслав Рыжков