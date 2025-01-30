Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава МИД Ирана проведет в Катаре переговоры с представителями «Хамаса»

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в четверг посетит Катар, где проведет переговоры с представителями палестинского движения «Хамас». Об этом сообщил МИД Ирана.

Аббас Арагчи

Аббас Арагчи

Фото: Vahid Salemi / AP

Аббас Арагчи

Фото: Vahid Salemi / AP

«Аббас Арагчи, министр иностранных дел нашей страны, сегодня посетит Катар»,— говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

В сообщении анонсируется встреча главы иранского дипведомства с высокопоставленными представителями палестинского движения «Хамас». Ожидается, что коллеги обсудят последние события в Палестине и положение дел в регионе. Как утверждают в МИД исламской республики, Аббас Арагчи также поздравит палестинский народ с завершением активных военных столкновений между Израилем и «Хамасом».

19 января Израиль и «Хамас» начали реализацию трехэтапного прекращения огня в секторе Газа, к соглашению о котором они пришли 15 января при посредничестве Катара. «Хамас» обязался постепенно выпустить всех заложников, оставшихся в живых, а Израиль — вывести войска из анклава. Первый этап сделки продлится 42 дня.

Подробнее о ходе реализации соглашения между Израилем и «Хамасом» — в материале «Ъ» «"Хамас" пошел на освобождение вне очереди».

Анастасия Домбицкая

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...