Глава МИД Ирана проведет в Катаре переговоры с представителями «Хамаса»

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в четверг посетит Катар, где проведет переговоры с представителями палестинского движения «Хамас». Об этом сообщил МИД Ирана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аббас Арагчи

Фото: Vahid Salemi / AP Аббас Арагчи

Фото: Vahid Salemi / AP

«Аббас Арагчи, министр иностранных дел нашей страны, сегодня посетит Катар»,— говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

В сообщении анонсируется встреча главы иранского дипведомства с высокопоставленными представителями палестинского движения «Хамас». Ожидается, что коллеги обсудят последние события в Палестине и положение дел в регионе. Как утверждают в МИД исламской республики, Аббас Арагчи также поздравит палестинский народ с завершением активных военных столкновений между Израилем и «Хамасом».

19 января Израиль и «Хамас» начали реализацию трехэтапного прекращения огня в секторе Газа, к соглашению о котором они пришли 15 января при посредничестве Катара. «Хамас» обязался постепенно выпустить всех заложников, оставшихся в живых, а Израиль — вывести войска из анклава. Первый этап сделки продлится 42 дня.

Подробнее о ходе реализации соглашения между Израилем и «Хамасом» — в материале «Ъ» «"Хамас" пошел на освобождение вне очереди».

Анастасия Домбицкая