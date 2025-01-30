Глава МИД Ирана проведет в Катаре переговоры с представителями «Хамаса»
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в четверг посетит Катар, где проведет переговоры с представителями палестинского движения «Хамас». Об этом сообщил МИД Ирана.
Аббас Арагчи
Фото: Vahid Salemi / AP
«Аббас Арагчи, министр иностранных дел нашей страны, сегодня посетит Катар»,— говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.
В сообщении анонсируется встреча главы иранского дипведомства с высокопоставленными представителями палестинского движения «Хамас». Ожидается, что коллеги обсудят последние события в Палестине и положение дел в регионе. Как утверждают в МИД исламской республики, Аббас Арагчи также поздравит палестинский народ с завершением активных военных столкновений между Израилем и «Хамасом».
19 января Израиль и «Хамас» начали реализацию трехэтапного прекращения огня в секторе Газа, к соглашению о котором они пришли 15 января при посредничестве Катара. «Хамас» обязался постепенно выпустить всех заложников, оставшихся в живых, а Израиль — вывести войска из анклава. Первый этап сделки продлится 42 дня.
Подробнее о ходе реализации соглашения между Израилем и «Хамасом» — в материале «Ъ» «"Хамас" пошел на освобождение вне очереди».