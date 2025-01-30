Налоговую льготу для структуры «Газпрома» утвердили в Нижегородской области

Заксобрание Нижегородской области 30 января 2025 года утвердило предложенную региональным правительством налоговую льготу в отношении объектов газоснабжения, введенных по госпрограмме развития газификации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Льготу попросила структура «Газпрома» для газификации северных районов Нижегородской области. Правительство предлагает освободить от налога на имущество вновь построенные газопроводы, сейчас для них ставка составляет 2,2%. Сумма выпадающих доходов бюджета из-за этой льготы в течение трех лет составит 0,9 млрд руб.

На законопроект поступила только одна поправка от губернатора. Он предложил конкретизировать, что под действие льготы попадут объекты, введенные после 1 января 2025 года по региональной программе газификации на 2022-2032 годы.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», стоимость строительства газопроводов, ввод в эксплуатацию которых планируют с 2025 по 2028 годы, оценивают в 53 млрд руб.

У депутатов заксобрания были разные мнения по поводу предоставления льготы. Подробнее об этом — в материале «Ъ-Приволжье» «Север помнит о миллиардах».

Галина Шамберина