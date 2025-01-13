Нижегородской структуре «Газпрома» готовят налоговые льготы на 0,9 млрд рублей

Правительство Нижегородской области в январе 2025 года внесло в заксобрание проект закона о налоговых льготах в отношении объектов газоснабжения, введенных по областной госпрограмме развития газификации. Если закон примут, структура «Газпрома» может в течение трех лет получить льготы примерно на 0,9 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в декабре этот законопроект проходил оценку регулирующего воздействия.

Власти предлагают освободить от налога на имущество вновь построенные газопроводы, сейчас для них ставка составляет 2,2%.

Предварительно, стоимость строительства газопроводов, ввод в эксплуатацию которых планируют с 2025 по 2028 годы, оценивают в 53 млрд рублей. При их освобождении от налога на имущество недополученные доходы областного бюджета могут составить в 2025 году 36 млн руб., в 2026 году — 90 млн, в 2027 году — 790 млн руб.

Льгота предполагается в течение пяти налоговых периодов, начиная с того, в котором объект недвижимости ввели в эксплуатацию.

«Мера поддержки направлена на сдерживание тарифов на услуги по транспортировке газа в условиях увеличения протяженности эксплуатируемых сетей, а также розничных цен на газ для конечных потребителей, а также будет способствовать улучшению инвестиционного климата в Нижегородской области», - говорится в пояснительной записке.

Действие законопроекта предлагают распространить на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

О сложностях с газификацией севера Нижегородской области читайте в материале «Ъ-Приволжье» «”Газпром” тянет с трубами».

Ирина Швецова