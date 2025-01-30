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В Татарстане время в очереди при регистрации собак займет не более 15 минут

Главное управление ветеринарии Татарстана разработало регламент регистрации собак, согласно которому время ожидания в очереди не должно превышать 15 мин. Об этом говорится в проекте документа, который сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

В Татарстане время в очереди при регистрации собак займет не более 15 минут

В Татарстане время в очереди при регистрации собак займет не более 15 минут

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В Татарстане время в очереди при регистрации собак займет не более 15 минут

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Согласно проекту регламента, ответственным за предоставление услуги назначено само Главное управление ветеринарии, а непосредственную регистрацию будут осуществлять ветеринарные учреждения.

Владельцам собак нужно подать заявление и предоставить пакет документов: копию паспорта, согласие на обработку персональных данных и паспорт животного с информацией о чипе. По желанию можно приложить фотографию питомца. Документы разрешается подавать как лично, так и через порталы Госуслуг РФ или РТ.

Срок оформления регистрации составит до трех рабочих дней. В регистрации могут отказать, если документы окажутся недостоверными или у собаки не будет чипа с уникальным номером. Все данные о зарегистрированных животных будут вноситься в федеральную информационную систему, а результаты появятся в личном кабинете на портале Госуслуг.

В декабре 2024 г. депутаты Госсовета Татарстана в первом чтении приняли проект закона, согласно которому регистрацию собак сделают обязательной.

Анар Зейналов

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