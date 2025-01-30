В Ульяновске утвердили нагрудный знак «За содействие СВО»

Новая награда, нагрудный знак «За содействие СВО», утверждена в Ульяновске. Решение приняла городская дума на заседании в четверг, 30 января. Об этом сообщает пресс-служба муниципального парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

«К награждению могут быть представлены жители, которые внесли значительный всесторонний вклад в сборе гуманитарной помощи в ходе специальной военной операции»,— говорится в сообщении.

Нагрудный знак выполнен в виде медальона золотистого цвета. На его лицевой стороне изображен герб Ульяновска с надписью «За содействие специальной военной операции». Также на награде указан представительный орган — городская дума.

Георгий Портнов