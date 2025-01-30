Губернатор ЯНАО обсудил с участниками спецоперации меры поддержки

В Салехарде прошла встреча губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова с участниками специальной военной операции (СВО) и их родственниками, с которыми он обсудил вопросы службы, программы «Герои Ямала» и поддержки семей военнослужащих, сообщил глава региона в своем telegram-канале.

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В ближайшую отправку техники на фронт в правительстве Ямала включат запрос бойцов батальона «Кедр» о поставке дронов. Также Дмитрий Артюхов поручил мэру Салехарда Алексею Титовскому лично проконтролировать решение вопросов семьи участника СВО Дениса Васенина, чей дом недавно сгорел. Кроме того, в регионе создадут муралы в честь погибших военнослужащих и посвятят турниры участникам, которые развивали спорт в ЯНАО.

Семьи участников спецоперации выразили благодарность за электронные сертификаты на покупку одежды и канцелярских товаров для подготовки детей к школе. «В прошлом году так подготовили к школе более 27 тыс. ребят из многодетных семей и детей наших защитников. Договорились продолжить практику и в этом году»,— сообщил губернатор.

Напомним, запуск аналога региональной программы «Время героев» по подготовке участников СВО к госслужбе запланирован на 2025 год. По словам Дмитрия Артюхова, среди участников спецоперации немало заинтересованных в такой работе.

Ирина Пичурина