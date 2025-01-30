Водитель Geely насмерть сбил пешехода в Адлере

В среду, 29 января, в 21:15 на улице Авиационной в Адлере водитель автомобиля Geely наехал на пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте. От полученных травм 48-летний местный житель скончался до прибытия бригады скорой помощи, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГАИ курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ЧП Сочи Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

На федеральной территории «Сириус» за прошедшую неделю Госавтоинспекция зарегистрировала 256 нарушений ПДД. В ходе проверок специалисты составили 17 протоколов за несоблюдение дорожной разметки при выполнении маневров. В результате оперативных мероприятий двух водителей привлекли к ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, один из них управлял автомобилем без прав. Также два водителя не имели прав на управление транспортными средствами, один из них ранее был лишен водительского удостоверения.

«Ъ-Сочи» писал, что 18-летний водитель питбайка марки BSE без прав выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Lada Нива». Пассажирку двухколесного транспорта госпитализировали.

Мария Удовик