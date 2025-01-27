Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Сочи 16-летняя пассажирка питбайка пострадала в ДТП

В воскресенье, 26 января 2025 года, в Сочи произошла авария с участием питбайка и автомобиля. В ДТП пострадала 16-летняя пассажирка двухколесного транспорта, сообщает пресс-служба ГАИ курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Пресс-служба ГАИ Сочи

Фото: Пресс-служба ГАИ Сочи

В 16:25 в районе дома 7 на улице Новой Зари 18-летний водитель питбайка марки BSE без прав выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Lada Нива». В автомобиле был 28-летний водитель. Пассажирку питбайка госпитализировали.

«Ъ-Сочи» писал, что в Сириусе зарегистрировали более 250 нарушений ПДД за неделю. Специалисты выявили 50 случаев стоянки под запрещающим знаком, 16 — на местах, которые предназначены для инвалидов, 26 — на пешеходных переходах, 17 — на остановках общественного транспорта и 21 случай, когда транспортные средства создавали помехи для других участников движения.

Мария Удовик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...