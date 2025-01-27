В Сочи 16-летняя пассажирка питбайка пострадала в ДТП

В воскресенье, 26 января 2025 года, в Сочи произошла авария с участием питбайка и автомобиля. В ДТП пострадала 16-летняя пассажирка двухколесного транспорта, сообщает пресс-служба ГАИ курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГАИ Сочи Фото: Пресс-служба ГАИ Сочи

В 16:25 в районе дома 7 на улице Новой Зари 18-летний водитель питбайка марки BSE без прав выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Lada Нива». В автомобиле был 28-летний водитель. Пассажирку питбайка госпитализировали.

«Ъ-Сочи» писал, что в Сириусе зарегистрировали более 250 нарушений ПДД за неделю. Специалисты выявили 50 случаев стоянки под запрещающим знаком, 16 — на местах, которые предназначены для инвалидов, 26 — на пешеходных переходах, 17 — на остановках общественного транспорта и 21 случай, когда транспортные средства создавали помехи для других участников движения.

Мария Удовик