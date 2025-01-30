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Во время ДТП в Сургуте пострадал переходивший дорогу пешеход

В результате единственного за 29 января ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра), которое произошло в Сургуте, пострадал пешеход, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Инцидент произошел около 6:45. По предварительной информации, 56-летний водитель Haval во время проезда через нерегулируемый пешеходный переход наехал на 19-летнюю девушку-пешехода, в результате аварии она получила травмы.

Напомним, за предыдущие сутки в Югре было зафиксировано два случая ДТП при участии детей-пешеходов, в результате аварий получили травмы оба ребенка.

Ирина Пичурина

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