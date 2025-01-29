Двое детей в ХМАО за сутки пострадали в ДТП
За последние сутки в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) зафиксировано два случая ДТП при участии детей-пешеходов, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Оба ребенка в результате аварий получили травмы.
28 января около 7:42 на Набережном проспекте в Сургуте 57-летний водитель автомобиля Mitsubishi на нерегулируемом переходе не предоставил преимущество пешеходу и сбил 11-летнюю девочку.
В тот же день в Урае 38-летняя женщина за рулем автомобиля «Лада» также не предоставила преимущество пешеходу во дворе дома и наехала на восьмилетнего мальчика.
Ранее в Югре а 57 км дороги Нягань — Приобье в ДТП пострадали пять человек, в их числе оказались дети. По предварительной информации, 52-летний водитель Chevrolet Klan не учел погодные условия и выбрал небезопасную скорость, после чего столкнулся на встречной полосе с Chevrolet Lacetti.