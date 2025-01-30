Минобороны: за ночь над двумя регионами силы ПВО сбили пять беспилотников

Ночью 30 января силы ПВО перехватили и сбили пять украинских беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны России. Три дрона были уничтожены над территорией Белгородской области и два — над Брянской. Губернаторы этих регионов об атаках дронов ничего не сообщали.

Накануне Минобороны сообщило, что ночью 29 января сбито 104 беспилотника над девятью российскими регионами. Это была вторая крупнейшая атака дронов с начала года. Первая, исходя из данных ведомства, произошла ночью 24 января. Тогда был сбит 121 дрон над 13 регионами.