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Глава Тюмени проверил уборку снега на улицах города

Мэр Тюмени Максим Афанасьев проинспектировал работу по уборке снега на улицах в ночное время, а также посетил полигон, на который отвозят снег, сообщил он в своем telegram-канале.

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Фото: Telegram-канал мэра Тюмени Максима Афанасьева

Фото: Telegram-канал мэра Тюмени Максима Афанасьева

Максим Афанасьев (слева)

Максим Афанасьев (слева)

Фото: Telegram-канал мэра Тюмени Максима Афанасьева

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Фото: Telegram-канал мэра Тюмени Максима Афанасьева

Фото: Telegram-канал мэра Тюмени Максима Афанасьева

Максим Афанасьев (слева)

Фото: Telegram-канал мэра Тюмени Максима Афанасьева

В уборке участвовали 531 единица техники: 92 комбинированные дорожные машины (КДМ), 203 самосвала и 81 погрузчик, для усиления работ привлечено еще 40 самосвалов.

Максим Афанасьев, а также его заместитель Евгений Сорокин и замдиректора АО «ТОДЭП» Евгений Фальков, посетили полигон, который уже принял более 1 млн куб. м снега, включая 125 тыс. куб. м по бесплатным талонам от управляющих компаний. Ежедневный объем вывозимого снега УК увеличился почти втрое — до 7 тыс. куб. м в сутки. «Наша цель — за ночь вывезти на полигоны максимально возможное количество снега, чтобы освободить дороги и дворы. По прогнозам синоптиков, осадки ожидаются вплоть до понедельника, поэтому затягивать с вывозом снега нельзя»,— отметил глава города.

Ранее губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов на заседании правительства поручил разобраться с проблемами уборки снега в регионе, особое внимание будет уделено Ноябрьску после массовых жалоб.

Ирина Пичурина

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