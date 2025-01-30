Замглавы МИДа обсудил с послом Израиля освобождение россиян из плена «Хамаса»

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов 29 января провел в Москве встречу с послом Израиля Симоной Гальперин. На встрече, среди прочего, обсуждалось освобождение россиян из плена «Хамаса» в рамках достигнутой сделки палестинского движения с Израилем.

«При этом была подтверждена нацеленность российской стороны на продолжение энергичных усилий, направленных на скорейшее освобождение удерживаемых в анклаве лиц, включая гражданина России А. Труфанова, уроженца Донбасса М. Харкина и других заложников»,— говорится в сообщении МИДа по итогам встречи.

Александр Труфанов репатриировался в Израиль из Ростова-на-Дону вместе с семьей более 25 лет назад. 7 октября 2023 года он, среди прочих, он был ранен и похищен членами движения «Хамас» при атаке на кибуц Нир-Оз. До этого работал инженером Amazon. Посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщал 21 января, что Труфанов может быть освобожден в течении трех-четырех недель.

24 октября 2024 года главы политбюро «Хамаса» Муса Абу Марзук говорил в интервью «РИА Новости»: «Максим Харкин — украинец. В тот момент, когда он был взят в плен, он не был гражданином России. Его семья приехала в Россию и получила для него гражданство, для того чтобы Россия помогла им освободить его. Но он не гражданское лицо, он военный, служил в армии Израиля».

Подробнее — в материале «Ъ» «''Хамас'' пошел на освобождение вне очереди».