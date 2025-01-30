Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Замглавы МИДа обсудил с послом Израиля освобождение россиян из плена «Хамаса»

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов 29 января провел в Москве встречу с послом Израиля Симоной Гальперин. На встрече, среди прочего, обсуждалось освобождение россиян из плена «Хамаса» в рамках достигнутой сделки палестинского движения с Израилем.

«При этом была подтверждена нацеленность российской стороны на продолжение энергичных усилий, направленных на скорейшее освобождение удерживаемых в анклаве лиц, включая гражданина России А. Труфанова, уроженца Донбасса М. Харкина и других заложников»,— говорится в сообщении МИДа по итогам встречи.

Александр Труфанов репатриировался в Израиль из Ростова-на-Дону вместе с семьей более 25 лет назад. 7 октября 2023 года он, среди прочих, он был ранен и похищен членами движения «Хамас» при атаке на кибуц Нир-Оз. До этого работал инженером Amazon. Посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщал 21 января, что Труфанов может быть освобожден в течении трех-четырех недель.

24 октября 2024 года главы политбюро «Хамаса» Муса Абу Марзук говорил в интервью «РИА Новости»: «Максим Харкин — украинец. В тот момент, когда он был взят в плен, он не был гражданином России. Его семья приехала в Россию и получила для него гражданство, для того чтобы Россия помогла им освободить его. Но он не гражданское лицо, он военный, служил в армии Израиля».

Подробнее — в материале «Ъ» «''Хамас'' пошел на освобождение вне очереди».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...