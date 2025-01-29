«Хамас» опубликовал список заложников, которых освободят 30 января

Представитель палестинского движения «Хамас» Абу Убайда сообщил, что 30 января группировка освободит из плена 29-летнюю Арбель Йехуд, 80-летнего Гади Мозеса и военнослужащую ЦАХАЛа Агам Бергер. Власти Израиля ранее заявляли, что до конца недели будут освобождены 11 заложников.

Заявление представителя «Хамаса» передает Al Arabiya. Ожидается, что в ответ на освобождение пленных Израиль освободит из тюрем 110 палестинских заключенных. В их числе 30 несовершеннолетних, 32 приговоренных к пожизненному лишению свободы и 48 заключенных, отбывающих длительные сроки.

Арбель Йехуд, как утверждают власти Израиля, должны были выпустить из плена во время второго обмена 25 января. Тогда «Хамас» освободил четырех человек.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявлял, что до конца недели из плена будут освобождены 11 человек. В их числе пять граждан Таиланда. Ожидается, что очередной обмен пройдет 1 февраля. Движение «Хамас» также заявляло, что на субботу назначен еще один обмен, но пока не называло количество заложников, которые будут освобождены.

19 января Израиль и «Хамас» начали реализацию трехэтапного прекращения огня в секторе Газа. «Хамас» обязался постепенно выпустить всех заложников, оставшихся в живых, а Израиль — вывести войска из анклава.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Хамас" пошел на освобождение вне очереди».