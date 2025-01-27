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На трассе Нягань — Приобье в ДТП пострадали пять человек, включая детей

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) на 57 км дороги Нягань — Приобье в ДТП пострадали пять человек, в их числе оказались дети, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

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Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

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Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Инцидент произошел 25 января около 18:30 в Октябрьском районе. По предварительной информации, 52-летний водитель Chevrolet Klan не учел погодные условия и выбрал небезопасную скорость. Автомобиль занесло на встречную полосу, где он столкнулся с Chevrolet Lacetti, за рулем которого находился 26-летний водитель. В результате аварии оба водителя и три пассажира Lacetti, включая двух детей, получили травмы.

Ранее в Нижневартовске (ХМАО-Югра) во время ДТП погиб пассажир машины и четверо человек пострадали — 33-летний водитель Mazda не выбрал безопасную скорость и не учел погодные условия.

Ирина Пичурина

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