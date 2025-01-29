Учительнице русского языка в ДНР дали 11 лет за шпионаж

Учительница русского языка и литературы, которая работала в одной из школ города Горловка, признана Верховным судом ДНР виновной в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Ее приговорили к 11 годам лишения свободы, сообщает Генпрокуратура.

По данным ведомства, 40-летняя учительница «путем наблюдения» собирала сведения о российских военнослужащих, которые находились на лечении в военном госпитале. Данные она передала сотруднику СБУ с помощью мессенджера. Как пишет пресс-служба Генпрокуратуры, эта информация могла быть использована для ударов по местам дислокации раненых военных со стороны Украины.

21 января стало известно о том, что управление ФСБ по ДНР задержало в Мариуполе бывшего гражданина Украины, которого подозревают в государственной измене и шпионаже в пользу родной страны. По мнению ведомства, он передавал украинским спецслужбам сведения о дислокации подразделений Росгвардии в районе Мариуполя.