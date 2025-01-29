Булочно-кондитерский холдинг «Коломенский»

Действует на базе одноименного комбината, запущенного в начале 1990-х годов после приватизации московского Хлебзавода №15. В декабре 2007 года предприятие перешло под контроль инвестиционной компании Sminex, принадлежащей выходцу из «Росбилдинга» Алексею Тулупову. Сейчас под брендом Sminex также работает застройщик. БКХ «Коломенский» считается одним из крупных производителей хлебобулочной продукции в России. Сейчас холдинг объединяет девять компаний, часть из которых была выкуплена в последние несколько лет. Их суммарные мощности предполагают выпуск в сутки 1,7 млн тонн хлебобулочных, 250 тонн кондитерских и 200 тонн быстрозамороженных изделий. На предприятиях работают 9 тыс. человек. Выручка БКХ «Коломенский» в 2024 году составила 60 млрд руб., увеличившись на 35% год к году.