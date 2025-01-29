Самолет рейса Дубай—Москва подал сигнал бедствия и приземлился в Астрахани

Пассажирский Boeing-737 авиакомпании «Победа», который летел из Дубая в Москву, подал сигнал бедствия над Каспийским морем. Позже он приземлился в аэропорту Астрахани. В «Победе» сообщили «Ъ», что сигнал был ложный.

«Самолет, выполнявший рейс DP992 по маршруту Дубай--Москва, совершил посадку на запасном аэродроме Астрахань по причине ложного срабатывания датчика одной из систем»,— сообщила пресс-служба «Победы».

Позже пресс-служба авиакомпании уточнила, что для доставки пассажиров из Астрахани в Москву за ними отправили резервный самолет. Вылет запланирован в 23:50 по местному времени (00:50 мск).

Самолет вылетел из Дубая 15:39 мск и должен был приземлиться в московском аэропорту Внуково в 19:46 мск. На борту находились 188 человек, в том числе шесть членов экипажа.

Авиационные службы сообщали ТАСС, что причиной экстренной посадки стала сработавшая пожарная сигнализация. Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров после вынужденной посадки.