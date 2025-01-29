«Хамас» пригрозил срывом сделки с Израилем из-за задержек гумпомощи

Представители палестинского «Хамаса» передали посредникам, что, если Израиль продолжит препятствовать ввозу гуманитарных товаров в сектор Газа, движение имеет право не соблюдать обязательства по освобождению заложников. При этом, как пишет израильский Channel 12, с 27 января в анклав въехало более 3 тыс. грузовиков с гумпомощью при требовании ввозить 4,2 тыс. в неделю.

По утверждению «Хамаса», с момента введения режима прекращения огня в сектор Газа не привезли достаточно топлива, палаток, необходимого оборудования, как было согласовано в рамках первого этапа. «Мы предупреждаем, что постоянные задержки и невыполнение этих пунктов повлияют на естественный ход выполнения соглашения, включая обмен пленными»,— сообщил источник AFP из «Хамаса». Другой собеседник рассказал, что группировка попросила посредников вмешаться.

Тем временем канцелярия израильского премьер-министра сообщила, что Израиль получил список заложников, который «Хамас» должен освободить 30 января. Подробности пока не приводятся. Прежде сообщалось, что в третьей группе освобождаемых будут в том числе гражданская заложница Арбель Йехуд и военнослужащая Агам Бергер.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января. В тот же день «Хамас» освободил трех пленных, а израильские власти начали отвод войск с территории анклава и отпустили 90 палестинцев. Второй раунд обмена заложниками и заключенными между Израилем и «Хамасом» прошел 26 января. «Хамас» освободил четырех заложниц, а из израильских тюрем на свободу вышли 200 палестинцев.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Хамас'' пошел на освобождение вне очереди».

Лусине Баласян