В Надымском районе Ямала за год выявили свыше 40 ВИЧ-инфицированных

На территории Надымского района в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в течение 2024 года выявили более 40 человек, которые заразились ВИЧ, сообщили в районной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

На сегодня в Надымской ЦРБ на учете стоит 364 инфицированных. По итогам 2024 года на диспансерный учет встали 30 мужчин и 11 женщин преимущественно в возрасте от 30 лет. Большая часть из них проживает в Надыме — там за год выявили 34 заболевших, что на 16 человек больше, чем в 2023 году. В поселке Пангоды обнаружили пятерых ВИЧ-инфицированных, по одному — в поселке Правохеттинский и селе Ныда.

Напомним, подавляющим большинством ВИЧ-положительных пациентов в Екатеринбурге на сегодня являются люди старше 30 лет — в начале 2000-х это была молодежь 20-25 лет.

Ирина Пичурина