В Екатеринбурге заболеваемость ВИЧ чаще всего фиксируется у людей старше 30 лет

Подавляющим большинством ВИЧ-положительных пациентов в Екатеринбурге на сегодня являются люди старше 30 лет — в начале 2000-х это была молодежь 20-25 лет, сообщили в администрации города по итогам заседания координационного совета по вопросам профилактики наркомании, иных зависимостей, ВИЧ и СПИД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Так, по данным Свердловского областного центра профилактики и борьбы со СПИД, из 90% от всех больных 38,7% это люди 30-39 лет, 38,1% — лица 40-49 лет, 23,2% составили люди старше 50 лет. На долю молодых людей 18-29 лет пришлось 10,9%, среди подростков 15-17 лет новых случаев не выявлено. Как отметили в центре, с 2015 года регистрируется снижение новых случаев ВИЧ-инфекции, а за последние пять лет их количество снизилось на 53%. Всего на 1 октября в городе было зарегистрировано 22,2 тыс. случаев — это 1,4% населения, что соответствует среднему областному показателю.

Половой путь передачи зарегистрирован у 87% впервые выявленных ВИЧ-инфицированных, при этом в 40% случаев пациенты выявляются с глубокой стадией ВИЧ-инфекции — это значит, что живущие в этом состоянии люди могли заразить других.

По данным ГУФСИН по Свердловской области на начало августа, в колониях региона содержится 2,7 тыс. ВИЧ-инфицированных (22% от всех заключенных) — в прошлом году их было на 18 меньше, также наказание в колониях отбывают 311 заключенных, больных наркоманией. За год их количество уменьшилось на 7%.

Ирина Пичурина