Три котельные для соцобъектов на Кубани строят с отставанием сроков

В трех районах Краснодарского края не успели завершить строительство блочно-модульных котельных для школ и детсадов в установленный срок. Губернатор Вениамин Кондратьев призвал к жесткому контролю за подрядчиками, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На «часе контроля» глава региона напомнил, что новые котельные должны обеспечить теплом социальные учреждения. Господин Кондратьев подчеркнул, что оправданий затягиванию сроков быть не может. По его словам, это зона ответственности глав муниципалитетов и подрядчиков.

Замглавы региона Евгений Пергун отметил, что в Динском районе котельные в Старомышастовской уже ввели в эксплуатацию, однако в других муниципалитетах сроки сдвинулись.

В Абинском районе объект готов на 50%, подрядчика оштрафовали. В Брюховецком районе монтаж котельной для детсада №7 «Сказка» только на стадии монтажа. Воспитанников временно распределили по другим детсадам.

В станице Крыловской котельная для школы №1 и детсада №5 почти завершена — 99% готовности. Ввод объекта в эксплуатацию планируют до 1 апреля.

Ранее глава Кубани призвал ускорить строительство спортивных объектов. Вениамин Кондратьев отметил, что перенос сроков приводит к увеличению стоимости и незапланированным расходам бюджета.

Нурий Бзасежев