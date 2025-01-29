Глава Кубани поручил ускорить строительство спортивных объектов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил ускорить строительство спортивных объектов. На традиционном «часе контроля» глава региона заявил, что перенос сроков строительства недопустим, так как приводит к увеличению стоимости и незапланированным расходам бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева

«Важно давать реальную оценку и назвать точные сроки достижения результата, которого от нас ждут. Одно из таких поручений — строительство центров единоборств»,— сказал Вениамин Кондратьев.

По его словам, единоборства должны быть доступны всем жителям. В связи с этим губернатор поручил до конца года достроить такие объекты в каждом муниципалитете.

С 2017 года в Краснодарском крае построили 46 спортивных залов шаговой доступности. Вениамин Кондратьев отметил, что в 2025 году эту работу необходимо продолжить. Глава региона поручил департаменту строительства региона и главам муниципалитетов держать эти вопросы на контроле.

Татьяна Ручкина