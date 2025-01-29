ФСБ и полиция провели обыски в управлении ФАС в Санкт-Петербурге

Сотрудники Главного следственного управления (ГСУ) МВД и Службы экономической безопасности ФСБ по Санкт-Петербургу проводят обыски в управлении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по городу. По данным портала 47news, всего проводятся 11 обысков, девять из которых — в квартирах сотрудников ФАС, а один — в офисе коммерческой организации.

По данным издания, мероприятия проходят в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями группой лиц (ч. 3 ст. 286 УК РФ). В отделение ГСУ доставили порядка десяти сотрудников УФАС, включая начальников ряда отделов ведомства и заместителя руководителя антимонопольной службы.

Причиной для обысков могла послужить информация о схеме «жалобщиков» на рынке госзаказа. В этом случае в торгах участвует компания, несопоставимая по масштабам с прочими участниками. После этого она оспаривает условия конкурса в ФАС, аргументируя позицию надуманными нарушениями условий. Это оттягивает проведение торгов и наносит ущерб государственным интересам.

Портал заявил, что предметом конкурса являлись работы по установке видеонаблюдения в детских садах и школах Санкт-Петербурга. По предварительным данным, участнику торгов предлагали взятку для отзыва жалоб. Вместе с сотрудниками ФАС для разбирательств доставили представителя фирмы, которая подала жалобу на конкурс.

Никита Черненко