Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФСБ и полиция провели обыски в управлении ФАС в Санкт-Петербурге

Сотрудники Главного следственного управления (ГСУ) МВД и Службы экономической безопасности ФСБ по Санкт-Петербургу проводят обыски в управлении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по городу. По данным портала 47news, всего проводятся 11 обысков, девять из которых — в квартирах сотрудников ФАС, а один — в офисе коммерческой организации.

По данным издания, мероприятия проходят в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями группой лиц (ч. 3 ст. 286 УК РФ). В отделение ГСУ доставили порядка десяти сотрудников УФАС, включая начальников ряда отделов ведомства и заместителя руководителя антимонопольной службы.

Причиной для обысков могла послужить информация о схеме «жалобщиков» на рынке госзаказа. В этом случае в торгах участвует компания, несопоставимая по масштабам с прочими участниками. После этого она оспаривает условия конкурса в ФАС, аргументируя позицию надуманными нарушениями условий. Это оттягивает проведение торгов и наносит ущерб государственным интересам.

Портал заявил, что предметом конкурса являлись работы по установке видеонаблюдения в детских садах и школах Санкт-Петербурга. По предварительным данным, участнику торгов предлагали взятку для отзыва жалоб. Вместе с сотрудниками ФАС для разбирательств доставили представителя фирмы, которая подала жалобу на конкурс.

Никита Черненко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...