Житель Волжска, обвиняемый в покушении на убийство и краже, предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Житель Волжска предстанет перед судом за покушение на убийство и кражу

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Житель Волжска предстанет перед судом за покушение на убийство и кражу

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, днем 2 августа 2024 года местная жительница, проходя по лесному массиву Волжска, обратилась к мужчине с просьбой подсказать дорогу до кладбища. Он предложил проводить ее. По пути между ними возникла ссора, во время которой мужчина, будучи нетрезвым, нанес женщине множество ударов кулаком по различным частям тела, а после пытался ее задушить. От этого потерпевшая потеряла сознание и перестала подавать признаки жизни. Мужчина снял с пальца женщины золотое кольцо. Потерпевшую удалось спасти благодаря очевидцу, он вызвал скорую помощь.

Фигурант был задержан следователем. На период предварительного расследования судом в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Артём Дергунов