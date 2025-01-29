Более 85 млн рублей похитили мошенники у нижегородцев на прошлой неделе

За неделю с 20 по 26 января мошенники под разными предлогами выманили у жителей Нижегородской области более 85 млн руб. Полиция зарегистрировала 133 таких преступления, сообщили в региональном управлении МВД.

Чаще всего злоумышленники использовали схемы «Звонок от службы безопасности банка» (45 случаев), «Предложение дополнительного заработка» (29 случаев) и «Мошенничество при онлайн-покупке» (25 случаев).

Как писал «Ъ-Приволжье», неделей ранее нижегородцы перевели мошенникам 58 млн руб. Полиция просит жителей быть бдительными, не сообщать свои данные по телефону, не верить гарантиям высокой доходности и перед заказом товаров через интернет читать отзывы о продавце на разных сайтах.

Елена Ковалева