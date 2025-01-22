За неделю нижегородцы перевели мошенникам 58 млн рублей

Почти 58 млн руб. отдали жители Нижегородской области мошенникам на неделе с 13 по 19 января. Полиция зарегистрировала 103 таких преступления, сообщили в региональном управлении МВД.

Самыми распространенными схемами обмана были звонки от «служб безопасности банка» (38 случаев), мошенничество при онлайн-покупках (20) и предложения дополнительного заработка (20).

Полиция просит жителей быть бдительными, не сообщать свои данные по телефону, не верить гарантиям высокой доходности и при заказе товаров через интернет читать отзывы о продавце на разных сайтах.

Елена Ковалева