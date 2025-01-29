Военкор из Италии получил российское гражданство

Военный корреспондент Андреа Лучиди, который освещает боевые действия на Украине, получил российское гражданство. Итальянец живет в России с 2022 года и работает в издании International Reporters.

Официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале рассказала, что господин Лучиди живет со своей семьей в Воронеже, где уже получил вид на жительство. В торжественной обстановке сотрудники МВД вручили ему российский паспорт и пожелали быть достойным гражданином.

Военкор обращался напрямую к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить гражданство в 2024 году. Как объяснял господин Лучиди, он сделал это из-за желания обеспечить свободу для себя и своей семьи. Во время «Итогов года» господина Путина попросили о гражданстве еще двое итальянцев: супружеская пара из Италии, которая желает переехать в Россию.