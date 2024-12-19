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Коммерсантъ FM
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Итальянцы обратились на прямую линию с Путиным с просьбой о гражданстве России

Среди позвонивших в кол-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным» оказалась супружеская пара из Италии, желающая переехать в Россию и попросить президента РФ помочь им в получении гражданства. Об этом сообщил телеканал «Россия 24», ссылаясь на статистику обращений.

Итальянский военный корреспондент Андреа Лучиди, работавший в зоне специальной военной операции, также обратился к главе российского государства с просьбой предоставить гражданство, объяснив это желанием обеспечить свободу для себя и своей матери в Италии.

Накануне вечером стало известно, что на прямую линию с Владимиром Путиным поступило 1 853 005 вопросов. Россияне преимущественно обращаются к главе государства по телефону — 1 033 975 звонков в кол-центр, а также свыше 435 тыс. Смс-сообщений. Через сайт принято 116 634 обращения, через мобильное приложение — 47 791. Кроме того, 219 382 вопроса оформили пользователи соцсетей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что на прямой линии будут обсуждаться экономическая тематика и проблемы, интересующие граждан.

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Корреспондент телеканала «Тува 24» Азиана Чадамба перед началом пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 2018 год

Корреспондент телеканала «Тува 24» Азиана Чадамба перед началом пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Ежегодная пресс-конференция в ЦМТ. 2019 год

Ежегодная пресс-конференция в ЦМТ. 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Болгарский журналист на пресс-конференции 2019 года в ЦМТ

Болгарский журналист на пресс-конференции 2019 года в ЦМТ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Пресс-конференция в ЦМТ. 2017 год

Пресс-конференция в ЦМТ. 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-конференция в ЦМТ. 2019 год

Пресс-конференция в ЦМТ. 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-конференция в Центральном выставочном зале (ЦВЗ) «Манеж». 2021 год

Пресс-конференция в Центральном выставочном зале (ЦВЗ) «Манеж». 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-конференция в ЦВЗ «Манеж». 2021 год

Пресс-конференция в ЦВЗ «Манеж». 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-конференция в ЦМТ. 2015 год

Пресс-конференция в ЦМТ. 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-конференция в ЦВЗ «Манеж». 2021 год

Пресс-конференция в ЦВЗ «Манеж». 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-конференция в ЦМТ. 2019 год

Пресс-конференция в ЦМТ. 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-конференция в ЦВЗ «Манеж». 2021 год

Пресс-конференция в ЦВЗ «Манеж». 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-конференция в ЦМТ. 2019 год

Пресс-конференция в ЦМТ. 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-конференция в ЦВЗ «Манеж». 2021 год

Пресс-конференция в ЦВЗ «Манеж». 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-конференция в ЦМТ. 2019 год

Пресс-конференция в ЦМТ. 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Пресс-конференция в ЦМТ. 2016 год

Пресс-конференция в ЦМТ. 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-конференция в ЦВЗ «Манеж». 2021 год

Пресс-конференция в ЦВЗ «Манеж». 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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Корреспондент телеканала «Тува 24» Азиана Чадамба перед началом пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Ежегодная пресс-конференция в ЦМТ. 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Болгарский журналист на пресс-конференции 2019 года в ЦМТ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Пресс-конференция в ЦМТ. 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-конференция в ЦМТ. 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-конференция в Центральном выставочном зале (ЦВЗ) «Манеж». 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-конференция в ЦВЗ «Манеж». 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-конференция в ЦМТ. 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-конференция в ЦВЗ «Манеж». 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-конференция в ЦМТ. 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-конференция в ЦВЗ «Манеж». 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-конференция в ЦМТ. 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-конференция в ЦВЗ «Манеж». 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-конференция в ЦМТ. 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Пресс-конференция в ЦМТ. 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-конференция в ЦВЗ «Манеж». 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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