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В Ростовской области впервые начал работать кардиомобиль

Передвижной кардиологический комплекс Ростовской областной клинической больницы (РОКБ) впервые выехал на территорию региона — в станицу Старочеркасскую. Он был приобретен в прошлом году за счет средств областного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Внутри кардиомобиль оснащен специальным оборудованием. Он позволяет комплексно обследовать пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также выявить, кому из них нужна высокотехнологичная медицинская помощь.

Жители станицы смогли пройти консультации у кардиологов, специалистов в области ультразвуковой, функциональной и лабораторной диагностики.

Планируется, что кардиомобиль будет выезжать в отдаленные районы Ростовской области более двух раз в неделю.

Снежана Стодольская

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