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Прокуратура начала проверку автодилера из Кудрово после жалоб сотрудников

Всеволожская прокуратура занялась проверкой фирмы «Автополе Н» из Кудрово в Ленинградской области после сообщения в соцсетях, что несколько десятков работников якобы не получили выплаты за последний месяц и компенсацию в связи с увольнением на фоне падения продаж.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«В ходе проверки, проводимой с участием специалистов Государственной инспекции труда Ленинградской области, будет дана оценка возможным нарушениям трудовых прав граждан руководителями общества»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Свою проверку также организовал Следственный комитет России (СКР) по региону. В настоящее время сотрудники СКР изучают финансовые показатели предприятия и опрашивают работников и руководство компании.

Как стало известно «Ъ-СПб», недовольство бывших сотрудников автодилера, по предварительной версии, связано с недополученными мотивировочными выплатами в виде бонусов.

Согласно информации на сайте, фирма занимается продажей и обслуживанием как новых автомобилей, так и с пробегом. Компания включает в себя официальные дилерские центры таких брендов, как Citroen, Geely, Ford, Changan, Chery, Volvo, Suzuki, Opel, Jeep, Hyundai, Honda, Chevrolet, Cadillac и многих других.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что к концу 2024 года у петербургских автодилеров и импортеров скопилось 15-20 тысяч нераспроданных автомобилей из Китая. Причиной формирования такого запаса стал рост ключевой ставки, который не учли поставщики.

Андрей Кучеров

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