Петербургские автодилеры пожаловались на тысячи нераспроданных китайских машин

К концу 2024 года у петербургских автодилеров и импортеров скопилось 15-20 тысяч нераспроданных автомобилей из Китая, сообщает «РБК Петербург». Причиной формирования такого запаса стал рост ключевой ставки, который не учли поставщики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Специалисты считают, что салонам может потребоваться несколько месяцев, чтобы распродать избыток машин в условиях низкого спроса и высоких цен на китайские иномарки.

«Цены на автомобили такие, что вменяемому человеку купить машину за наличные деньги рука не поднимается»,— подчеркнула гендиректор автоцентра «Истком» Нонна Шалина.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что по итогам 2024 года количество дилерских центров в Петербурге, предлагающих новые автомобили, в сравнении с прошлым годом увеличилось на 32% и составило 328 автосалонов. Число автоцентров по продаже китайских брендов в городе выросло на 26% (до 251), российских — на 89%, до 53 штук.

Андрей Маркелов