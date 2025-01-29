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Восьмикратный чемпион мира по лыжному двоеборью Рибер завершает карьеру в 27 лет

Восьмикратный чемпион мира по лыжному двоеборью из Норвегии Ярл Магнус Рибер сообщил, что в последний раз участвует в соревнованиях. После заключительного этапа Кубка мира по лыжному спорту он завершит спортивную карьеру. Об этом он рассказал телеканалу NRK, находясь в Зеефельде.

Ярл Магнус Рибер

Ярл Магнус Рибер

Фото: Matthias Schrader / AP

Ярл Магнус Рибер

Фото: Matthias Schrader / AP

27-летний Рибер уйдет из спорта из-за болезни Крона — особого воспаления желудочно-кишечного тракта, которое может затрагивать все его отделы. По словам мужчины, ему предстоит жить с этим заболеванием. «К счастью, лекарства помогают»,— добавил спортсмен. Чемпион мира считает, что нужно уйти из спорта, пока он находится «на пике своей карьеры». К этому решению он пришел после Рождества, когда несколько раз подряд попал в больницу.

Несмотря на это, спортсмен выиграл две гонки на соревнованиях и лидирует в общем зачете. Он планирует поехать в Тронхейм, чтобы принять участие в последнем этапе Кубка мира, и надеется получить несколько медалей.

Рибер является лучшим двоеборцем последних лет, он пять сезонов подряд был победителем общего зачета Кубка мира, а также имеет рекорд по количеству побед на этапах КМ (76). Рибер остается действующим чемпионом мира, но свою «олимпийскую мечту», по словам журналистов, он оставил в прошлом.

Ярл Магнус Рибер стал третьим в списке известных норвежских спортсменов, ушедших на пенсию этой зимой. Братья-биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бё также объявили о своем уходе из спорта по окончании сезона.

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