«Это возможность соединиться с настроением знаменитости»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, чем примечательны лоты Sotheby's, предоставленные наследниками модельера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sotheby's Фото: sotheby's

Аукционный дом Sotheby's выставил на торги уникальную коллекцию iPod Карла Лагерфельда. Из 235 лотов, открытых на сайте наследниками модельера, целая дюжина — это плееры компании Apple различных поколений. Музыкальная библиотека на каждом из гаджетов своя. Получается, что это не просто возможность обзавестись вещью знаменитости, но и в какой-то мере соединиться с его настроением в определенный период жизни. Цифровая память во плоти.

При этом организаторы и нынешние владельцы iPod предупреждают, что все устройства не в рабочем состоянии. Многие из них требуют замены аккумулятора. В общем, продаются гаджеты исключительно на основе декоративной ценности. Важно, чтобы перед запуском электрические или механические системы были проверены профессионалом, еще раз подчеркивает Sotheby’s. Кроме того, покупатель будет нести ответственность за то, чтобы музыка, которая есть на накопителях плееров, не использовалась в коммерческих целях. Последнее предупреждение скорее выполняет роль перестраховки, поскольку этот подход ничем не отличается и для музыки на устройстве любого из нас.

Любопытно, что почти в каждом лоте с iPod, которые были собраны Лагерфельдом с 2003-го до 2015 года, по четыре устройства. Полагаю, что часто именно такими наборами именитый владелец их и приобретал, судя по описанию позиций. Наиболее эксклюзивным среди предложений я бы называл декорированный стразами комплект из iPod модели Classic и микрофона. Все остальное — бывшие в употреблении обычные плееры, что заметно в том числе и по их внешнему виду.

Среди вещей модельера, связанных с потребительской электроникой, на торги также выставлена пара эксклюзивных чехлов для iPhone 6 и набор из чехлов для Pixel 3, созданных на основе 12 уникальных рисунков художников. Эти позиции до эстимейтов в €300 и €150 соответственно еще не добрались, ставки не превышают €50. А вот iPod весьма привлекательны и оценку торгового дома спокойно перевалили. Пока самое щедрое предложение в €1100 за набор из четырех iPod Nano первого поколения (модель A1137) красного, розового, желтого и синего цветов превысило эстимейт больше чем в десять раз. Торги по всем позициям закрываются 31 января в 15:00 по Москве.

Александр Леви